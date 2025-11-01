SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† TORTTI ALTAMIRANO, Raúl, q.e.p.d. - Su mujer Lucy Tornquist, su hermana Alicia, su cuñado Enrique Cardoso Bachini, sus sobrinos Santiago y Eugenia, Agustin y Gregorio Cardoso Tornquist y sobrinos nietos Benjamín, Francisco y Felicitas invitan al velatorio hoy, de 11 a 14 y responso en la Capilla de Jardín de Paz.

