SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† TOSI, Héctor Oscar. - Sus amigos Adriana y Carlos Curuchet, María Celia y Roberto González Frattini y María Delia y Luis De Benedetti despiden a Mataco con cariño, acompañan a su Flia. y piden una oración en su memoria.

† TOSI, Héctor Oscar, q.e.p.d., falleció el 17-10-2025. - Su esposa Beatriz Rial, sus hijos Constanza, Santiago y Alejandra, Agustín, Carolina y Emiliano y sus nietos lo despedimos con profunda tristeza, hasta que nos volvamos a encontrar. Se realizará una misa hoy, 11 hs., en el cementerio Parque Ceremonial, Pilar.

Aviso publicado en la edición impresa