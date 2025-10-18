LA NACION

TOSI, Héctor Oscar

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TOSI, Héctor Oscar. - Sus amigos Adriana y Carlos Curuchet, María Celia y Roberto González Frattini y María Delia y Luis De Benedetti despiden a Mataco con cariño, acompañan a su Flia. y piden una oración en su memoria.

TOSI, Héctor Oscar, q.e.p.d., falleció el 17-10-2025. - Su esposa Beatriz Rial, sus hijos Constanza, Santiago y Alejandra, Agustín, Carolina y Emiliano y sus nietos lo despedimos con profunda tristeza, hasta que nos volvamos a encontrar. Se realizará una misa hoy, 11 hs., en el cementerio Parque Ceremonial, Pilar.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Dos viernes seguidos de liquidaciones millonarias
    1

    Fuerte golpe en el mundo cripto: dos viernes seguidos de liquidaciones millonarias

  2. La reconocida cantante con la que vinculan a Gonzalo Gerber, exnovio de Dai Fernández
    2

    La reconocida cantante con la que vinculan a Gonzalo Gerber, exnovio de Dai Fernández

  3. Las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana
    3

    Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana del 18 y 19 de octubre

  4. Fue al programa de Darío Barassi, le veían cara conocida y reveló de quién era hijo
    4

    Es hijo de un famoso actor, se presentó en Ahora Caigo y dejó atónito a Darío Barassi: “Es innegable”

Cargando banners ...