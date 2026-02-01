1
TOURON, Hilma
✝ TOURON de MOROSI, Hilma q.e.p.d., falleció el 29-1-26. - Sus hijas, yernos, nietos y nieto político agradecen profundamente las muestras de afecto y cariño recibidas con motivo de la partida de Hilma, y pedimos una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer, en el Jardín de Paz Oeste.
