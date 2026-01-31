SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ TOUZET, Rodolfo, Dr. - Desde CIPRACEM expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de nuestro presidente y referente Dr. Rodolfo Touzet. Su trayectoria científica y su compromiso dejan una huella invaluable en la protección frente a la contaminación electromagnética en nuestra región. Acompañamos con respeto y afecto a su familia y a la comunidad profesional. Los integrantes de la comisión honran su legado académico, científico e institucional.

