LA NACION

TOUZET, Rodolfo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TOUZET, Rodolfo, Dr. - Desde CIPRACEM expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de nuestro presidente y referente Dr. Rodolfo Touzet. Su trayectoria científica y su compromiso dejan una huella invaluable en la protección frente a la contaminación electromagnética en nuestra región. Acompañamos con respeto y afecto a su familia y a la comunidad profesional. Los integrantes de la comisión honran su legado académico, científico e institucional.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Compró un club en Bulgaria, llevó a Villa y armó una "embajada" sudamericana en el frío de los Balcanes
    1

    Beroe: el club búlgaro que se convirtió en una “embajada” para los futbolistas argentinos que no pueden triunfar en el país

  2. Así quedó conformada la final femenina del Australian Open 2026
    2

    Horario del partido entre Aryna Sabalenka y Elena Rybakina por la final del Australian Open 2026

  3. Violaron en la playa a una turista de 16 años
    3

    Horror en Miramar: violaron en la playa a una turista de 16 años

  4. Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía general para los presos políticos en Venezuela
    4

    Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía general para los presos políticos y el cierre del Helicoide en Venezuela