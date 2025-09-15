1
TRAVIZANO, Matías (Mat)
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
TRAVIZANO, Matías (Mat), falleció el 13-9-2025 . - Personaje hermoso. Amiguero, generoso y querido. De esos tipos irrepetibles. Gato: Te vamos a recordar siempre con una sonrisa y una buena anécdota. Tu ausencia se va a sentir mucho. Un abrazo enorme a Kristen, Kai y toda su familia y amigos del barrio de San Martín que tanto querías. Ari Muslera y Vale Bystrowicz.
