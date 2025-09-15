1
TRAVIZANO, Matías
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
TRAVIZANO, Matías, q.e.p.d. - Con profundo pesar, Evertec comunica el fallecimiento de Matias Travizano, ocurrido en el día de ayer en California, como consecuencia de un accidente de montañismo. Matias fue un profesional ejemplar, cuya dedicación, compromiso y espíritu de superación dejaron una huella invaluable en Grandata, empresa que se unió a nuestra compañía en 2024. En nombre de Evertec expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento. Elevamos nuestro más sincero reconocimiento y gratitud por todo lo que Matias significó para la comunidad emprendedora. Su memoria perdurará como ejemplo de integridad, esfuerzo y nobleza.
