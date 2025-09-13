SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TZICAS, Jorge, ingeniero civil y profesor, falleció en Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2025, a los 98 años. - Su esposa Sofía; sus hijos Nicolás, Irene y Alejandro; sus nietos Augusto, Iván, Melina, María del Pilar, Danae e Ioana y sus bisnietas Ámbar, Ágata y Helena lo despedimos con profundo amor y gratitud por su vida. Su recuerdo y ejemplo permanecerán siempre en nosotros.

Aviso publicado en la edición impresa