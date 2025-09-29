SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† UGALDE, Alberto Joaquín, q.e.p.d., falleció el 28-9-2025. - Su esposa, hijos y nietos participan su partida a la casa del Padre e invitan a despedirlo en el Cementerio Jardín de Paz, hoy, a las 10.

