† UGALDE, Alberto Joaquín, q.e.p.d., falleció el 28-9-2025. - Su esposa, hijos y nietos participan su partida a la casa del Padre e invitan a despedirlo en el Cementerio Jardín de Paz, hoy, a las 10.
