LA NACION

UGALDE, Alberto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

UGALDE, Alberto. - María y Hernán Maurette, Agustina y Máximo Feldtmann despiden a un hombre ejemplar.

UGALDE, Alberto, falleció el 28-9-2025. - Los miembros de BF Law participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento.

UGALDE, Alberto J., q.e.p.d. - Miguel, María Angélica Demergasso y familia lamentan la partida de su querido amigo y acompañan a Quita e hijos.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo
    1

    Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo

  2. Revocan la suspensión del juicio a dirigentes de Camioneros, entre ellos su número dos a nivel nacional
    2

    Casación revoca la suspensión del juicio a dirigentes de Camioneros y 21 imputados irán a juicio por el robo de vacunas

  3. El “cubo negro” de Florencia: protestas, polémicas estéticas, políticas y una investigación judicial
    3

    El “cubo negro” de Florencia: protestas, polémicas estéticas y políticas y una causa judicial

  4. Daniela Celis compartió el parte médico más esperanzador desde que Thiago Medina sufrió el accidente
    4

    Daniela Celis dio a conocer el nuevo parte médico de Thiago Medina este domingo 28 de septiembre

Cargando banners ...