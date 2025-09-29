SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† UGALDE, Alberto. - María y Hernán Maurette, Agustina y Máximo Feldtmann despiden a un hombre ejemplar.

UGALDE, Alberto, falleció el 28-9-2025. - Los miembros de BF Law participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento.

† UGALDE, Alberto J., q.e.p.d. - Miguel, María Angélica Demergasso y familia lamentan la partida de su querido amigo y acompañan a Quita e hijos.

Aviso publicado en la edición impresa