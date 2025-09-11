SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† UGARTE, Manuel Alfredo, Arq., q.e.p.d. - Querido Manolo ya descansas en paz. gracias por todo lo que hiciste y construiste para cada uno de nosotros tan generosamente. Vamos a extrañar mucho tu entusiasmo, alegría y vitalidad. No te olvidaremos. Tus hermanos: Luis y Laurita, María Marta, José y Patricia, María Inés y Álex, Matilde, Florencia y tus sobrinos y sobrinos nietos. Abrazamos a Laura y las chicas con el cariño de siempre.

