SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† UGARTE, Manuel Alfredo. - Lucila Carmen Nazar Anchorena e hijos despiden a Manuel con todo cariño y abrazan a Laura, Betina, Loli, Vero y Magda.

† UGARTE, Manuel Alfredo, q.e.p.d. - Las amigas del alma de Male: Vale Araujo, Marga Baiocchi, Maru Crespo, Tere Dávila, Tiffy Lynch, Isa Llorente, Flor Malbrán, Male Pasman y Martu Polledo acompañan con todo su amor a Male y a toda su querida familia.

