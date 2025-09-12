LA NACION

UGARTE, Manuel

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

UGARTE, Manuel, q.e.p.d. - Sus cuñados Eleonora Nazar Anchorena y Carlos Avellaneda acompañamos a Laura, sus hijos y nietos en este tristísimo momento, quedando siempre en nuestro recuerdo el gran marido y padre que fue Manuel.

UGARTE, Manuel. - Amelia Alzaga de Cernadas y sus hijos acompañan a Laura, Bettina, Verónica, Loly y Magdalena con todo cariño.

UGARTE, Manuel, q.e.p.d. - Mecha S. L. de Miguens e hijos abrazan con enorme cariño a Laura, hijas y nietos y a todos los Ugarte.

UGARTE, Manuel, q.e.p.d. - Héctor y Magdalena Somoza Nazar Anchorena acompañan a Laura, las chicas y a sus queridos primos Nazar con todo cariño.

UGARTE, Manuel, q.e.p.d. - El directorio y personal de Gador S.A. participan con profundo pesar el fallecimiento del suegro de su director general, Lic. Alfredo Weber, acompañan a su familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

UGARTE, Manuel. - Mercedes Arriola, sus hijos Matías, Sofía y Pablo Mac Donough, hijos políticos y nietos acompañan a Laura e hijas con mucho cariño.

UGARTE, Manuel. - Sus primos Raúl Pizarro, Marcela y Raúl Curutchet, Fernando y María Teresa Pizarro acompañan a Laura e hijas y solicitan una oración en su memoria.

UGARTE, Manuel A., q.e.p.d. - Alberto Julian y Estela Martínez Youens, con sus hijos despiden con tristeza al fiel amigo y acompañan con cariño a Laura, sus hijas y hermanos.

UGARTE, Manuel. - María y Alejandro Paz lo despiden con tristeza y acompañan con afecto a Laura y familia.

UGARTE, Manuel, q.e.p.d. - Dicky y Sofía Ayarragaray de Hughes, y sus hijas Sofía, Verónica y Miguel A. Lacour (h.), Agustina y Francisco Pereyra Iraola, y Magdalena, acompañan a Laura y familia en estos tristes momentos.

UGARTE, Manuel, q.e.p.d. - Eduardo y Sylvia Ramos (as.), sus hijos Estanislao y Patricio y Flias. despedimos con mucha tristeza a nuestro querido Manuel, acompañamos a Laura, Bettina, Loli, Vero y Magda y rogamos una oración en su memoria.

UGARTE, Manuel, q.e.p.d. - Leonardo Demarchi despide a su viejo amigo y abraza a su querida familia, recordando los buenos momentos pasados y rogando una oración por su eterno descanso.

UGARTE, Manuel. - Los amigos del Grupo de Polo, Senior +70, lo despiden con gran cariño y acompañan a su familia en momentos de tanto dolor.

UGARTE, Manuel, q.e.p.d. - Liana y Augusto Mengelle despiden a Manuel y acompañan a Laura y familia con cariño y oraciones.

UGARTE, Manuel. - Owen y Ana Cavanagh lamentan la partida de Manuel y acompañan a todos sus familiares en este triste momento.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Castillo infinito: animación soberbia y una aventura a gran escala
    1

    Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Castillo infinito, una animación soberbia para una aventura a gran escala

  2. Cuánto cobran los jubilados en octubre
    2

    Cuánto cobran los jubilados en octubre de 2025 con el aumento confirmado

  3. La trama detrás de la frustración incontenible de la juventud tuitera y la rebelión del Gordo Dan
    3

    La trama detrás de la frustración incontenible de la juventud tuitera y la rebelión del Gordo Dan

  4. Papu Gómez habló sobre Scaloni y contó a qué compañero suyo le recomendó para la selección
    4

    Papu Gómez habló de Scaloni y de su paso por la selección, en la cuenta regresiva a su vuelta al fútbol tras la sanción por doping

Cargando banners ...