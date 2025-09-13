SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† UGARTE, Manuel, q.e.p.d. - Sus primas Gloria y Macrita Ithuralde acompañan a Laurita y a todos los Ugarte con gran cariño en este triste momento.

† UGARTE, Manuel. - Guillermo y Alicia Moyano de Mac Loughlin y sus hijos Guillermo y Milagros Gramajo, Pancho y Alicita recuerdan al amigo alegre, generoso y entusiasta polista. Acompañan a Laura y a las chicas con sus oraciones.

Aviso publicado en la edición impresa