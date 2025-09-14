1
UGARTE, Manuel
† UGARTE, Manuel. - La Terraza despide a su querido socio con tristeza y acompaña a Laura y las chicas con cariño.
† UGARTE, Manuel, q.e.p.d. - Sus primos Bosch Quesada acompañan a Laura y sus hijas con mucho cariño.
