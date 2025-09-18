LA NACION

UHART, Roberto

UHART, Roberto. - Los integrantes de Caraffo Premrou SA despedimos a nuestro amigo Roberto, y acompañamos a su familia en este doloroso momento.

UHART, Roberto M., q.e.p.d. - La familia de WX Brands acompaña a Eugenia y a su familia en este difícil momento.

UHART, Roberto M., falleció el 16-9-2025. - Gustavo Sampayo y Karen Morrow participan con tristeza su fallecimiento, acompañando con afecto a Eugenia y su familia.

UHART, Roberto M., q.e.p.d. - El directorio de Grupo Peñaflor acompaña a Eugenia y a su familia con afecto en este momento.

