LA NACION

ULLOA, Alvaro

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ULLOA, Alvaro, falleció en Salta, el 29-3-2026. - ¡Te vamos a extrañar siempre! Tus hermanos Roberto y Dolo, Rita y Sasha, Gloria y Mario; tus sobrinos Rober, Caro, Loly, Emilio, Elenita, Mateo, Joaqui, Grace y Bauti Ulloa; Juan, Nico, Belu, Tini, Manu y Fede Cristi, Marcos, Pía, Max y Jose Souto agradecemos tus cuentos, tu alegría y todo lo bueno compartido. ¡Te fuiste demasiado rápido! Abrazamos muy fuerte a Gloria, Alvari, Franz, Nacho y Clem.

ULLOA, Alvaro, q.e.p.d. - Tu sobrino Patricio Harms, y tus sobrinos nietos Kiara y Tiago Harms, acompañamos a tu familia en este triste y doloroso momento rogando una oración en tu memoria.

ULLOA, Álvaro, 29-3-2026. - Tus amigos de Salteños, Juancho Chiesa, Fede Vidal Raffo, Tomás Nevares, Gustavo Mansilla, Enrique Fernández Moujan, Matías Ferrari y Miguel Alemán te despiden con tristeza y acompañan a Gloria y tus hijos en estos momentos. Brindaremos por tu vida con vino tinto y empanaditas.

ULLOA, Álvaro, q.e.p.d. - Alex Harms y Cecilia Cavanagh de Harms, sus hijos Josephine y Santiago Berisso, y Patricio Harms, y sus nietos, Kiara y Tiago, participan su fallecimiento y acompañan a Gloria y los chicos, con todo su cariño y oraciones.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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