✝ URALDE, Benito Daniel, q.e.p.d., falleció el 5-1-2026. - Su esposa Ana María Arredondo; sus hijos Belén, Rosario, María y Juan Pedro Uralde, su nuera Paula Neiva, su yerno Martín Di Meola y sus nietos Doménico, Franco, Ana, Paz, Martín, Paula, Joaquín, Pedro y Antonio participan con profunda tristeza su fallecimiento. Velorio: hoy, de 9 a 11.30, en el cementerio Parque Memorial de Pilar. Responso a las 11.30. Te recordaremos siempre como un excelente padre, marido y amigo. Tu generosidad, solidaridad e integridad marcaron la vida de quienes tuvimos el privilegio de conocerte y amarte.

