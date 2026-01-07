1
URALDE, Benito Daniel,
✝ URALDE, Benito Daniel, q.e.p.d. - Pari López Saubidet y Toto Lawson participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
