SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† URQUIJO, María Eugenia. - Zulema Maza y familia y Nora Gut la despiden con cariño y acompañan a Clara, Eduardo e hijos con mucho afecto.

† URQUIJO, María Eugenia. - Su hermana Clara y Eduardo Martire, sus sobrinos Agustina, Inés, Tomás y María despiden a su queridísima Eugenia con el recuerdo feliz de toda una vida compartida.

† URQUIJO, María Eugenia. - Carlos Alfonso, Magdalena y Monique Noetinger, junto a sus hijos, nietos y sobrinos despiden con muchísima tristeza a Eugenia, una hermana del corazón, y abrazan en su dolor a Clara, Eduardo e hijos.

Aviso publicado en la edición impresa