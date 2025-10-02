1
URQUIJO, María Eugenia
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† URQUIJO, María Eugenia. - Zulema Maza y familia y Nora Gut la despiden con cariño y acompañan a Clara, Eduardo e hijos con mucho afecto.
† URQUIJO, María Eugenia. - Su hermana Clara y Eduardo Martire, sus sobrinos Agustina, Inés, Tomás y María despiden a su queridísima Eugenia con el recuerdo feliz de toda una vida compartida.
† URQUIJO, María Eugenia. - Carlos Alfonso, Magdalena y Monique Noetinger, junto a sus hijos, nietos y sobrinos despiden con muchísima tristeza a Eugenia, una hermana del corazón, y abrazan en su dolor a Clara, Eduardo e hijos.
LA NACION
