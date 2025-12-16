1
URRUTI DE SOUVILLE, Inés
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† URRUTI de SOUVILLE, Inés. - Despedimos con amor y tristeza a nuestra querida Inés, siempre llena de alegría y muy querida por todos. Su hermano Freddy, Mamen, hijos, nietos y bisnietos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
“El dolor me inunda”. La cuidadora de la orca de Mundo Marino llora su muerte y se defiende de las críticas
- 3
“El sacrificio de una vida”: un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones
- 4
No se acordaba cómo se conocieron pero su trágica historia lo marcó: Pipo Cipolatti y el amor que lo atravesó para siempre