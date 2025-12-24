1
VAISMAN, Mariana Beatriz
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
VAISMAN, Mariana Beatriz, q.e.p.d., falleció el 22-12-2025. - Sus amiguitos, Costi, Ile, Flor, Yani, Kary, Paula, Dany, Margarita, Germán, Marcelo, Lucas, Capra, Cris, Daniel, Mariano, Edy, Pablo, Christian, Andrés, Bruno, Lean y Gon la recuerdan con gran cariño y acompañan a Renata, Dante, Arturo, Carolina y Arnoldo en este triste día.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
