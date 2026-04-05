VAISMAN, Patricia,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VAISMAN de THOSS, Patricia, q.e.p.d., 2-4-2026. - Alberto y Veronique y sus hijos Germán y Lucía, Cynthia y Arturo, Ignacio y Mili y Gonzalo abrazan con mucho cariño a Guillermo, María y Mariano, Julián, Jachu y Timo.

Avisos fúnebres

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