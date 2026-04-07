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VAISMAN, Patricia,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VAISMAN de THOSS, Patricia, q.e.p.d., 2-4-2026. - Lamentamos profundamente su fallecimiento, acompañamos a Julián y a su familia en este doloroso momento, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro afecto. Familia Pescarmona.

VAISMAN de THOSS, Patricia, q.e.p.d. - Tecnología y Servicios Ambientales S.A., Solbayres S.A. y Lime Rosario SAU, sus directorios y personal participan el fallecimiento de la mamá de su director, Julián Vaisman Thoss. Acompañamos a Julián y su familia con mucho cariño en este momento tan triste.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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