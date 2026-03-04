SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VALCARCE, Mabel q.e.p.d., 3-3-2026. - Garage Paunero SCA, el directorio y todo el personal participamos con profundo pesar el fallecimiento de Mabel, socia, jefa y querida amiga, con quién compartimos años de trabajo, compromiso y proyectos comunes. Su calidad humana, su rectitud y su permanente disposición al diálogo y al esfuerzo dejan una huella imborrable en nuestra historia. Rogamos una oración en su memoria y la encomendamos a la misericordia del Señor.

✝ VALCARCE, Mabel, q.e.p.d., 3-3-2026. - Manuel Sobrado y familia despedimos con profundo dolor a Mabel, querida amiga de toda la vida. Nos unió una historia de afecto profundo entre nuestras familias y también el honor de haber compartido una hermosa sociedad. Agradecemos a Dios por su vida, por su generosidad y por todo el cariño que sembró en nosotros. Elevamos una oración por su eterno descanso.

✝ VALCARCE, Mabel., q.e.p.d., falleció el 3-3-2026. - Cristina Furlanetto la despide con profunda tristeza y ruega una oración en su memoria.

