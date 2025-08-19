LA NACION

VALLARINO, Elida Lois De

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VALLARINO, Elida Lois de, q.e.p.d. - Sus sobrinos Carolina, Christian, Matías y Constanza Browning acompañan a su tío Carlos y a su primo Carlos María.

VALLARINO, Elida Lois de, q.e.p.d. - Su esposo Carlos, su hijo Carlos María y su nuera Paula despiden a Elida con mucho dolor.

VALLARINO, Elida Lois de, q.e.p.d. - Sus cuñadas Irene y Silvia Vallarino lamentan su fallecimiento y acompañan a su hermano Carlos, su sobrino Carlos María y a Paula Nanini.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Laplace: la emoción que lo invade al recordar a la vedette, la felicidad que le dan sus nietos y los regalos de las fans
    1

    Víctor Laplace: la emoción que lo invade al recordar a Nélida Lobato, la felicidad que le dan sus nietos y los regalos de las fans

  2. Homo Argentum superó los 400.000 espectadores y se convirtió en la película argentina más vista del año
    2

    Homo Argentum superó los 400.000 espectadores y se convirtió en la película argentina más vista del año

  3. Subastan más de 50 autos desde $3,2 millones entre clásicos y unidades casi nuevas
    3

    Subastan más de 50 autos desde $3,2 millones entre clásicos y unidades casi nuevas

  4. Katja Alemann salió al cruce de Guillermo Francella tras el estreno de Homo Argentum
    4

    Katja Alemann salió al cruce de Guillermo Francella tras el estreno de Homo Argentum: “No es un artista”

Cargando banners ...