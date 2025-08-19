1
VALLARINO, Elida Lois De
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† VALLARINO, Elida Lois de, q.e.p.d. - Sus sobrinos Carolina, Christian, Matías y Constanza Browning acompañan a su tío Carlos y a su primo Carlos María.
† VALLARINO, Elida Lois de, q.e.p.d. - Su esposo Carlos, su hijo Carlos María y su nuera Paula despiden a Elida con mucho dolor.
† VALLARINO, Elida Lois de, q.e.p.d. - Sus cuñadas Irene y Silvia Vallarino lamentan su fallecimiento y acompañan a su hermano Carlos, su sobrino Carlos María y a Paula Nanini.
