SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VALLEJOS MEANA, Néstor Rafael, (Pato), q.e.p.d. - Patty Querol de Vallejos Meana e hijos participan su fallecimiento y acompañan a Mimí, hijos y nietos en este triste momento.

✝ VALLEJOS MEANA, Néstor Rafael, q.e.p.d., falleció el 31-3-2026. - Los integrantes de la comisión delegada, propietarios y personal del Edificio Vanguardia Punta del Este Uruguay acompañan a su esposa, hijos, nietos y demás familiares y lo despiden con gran tristeza.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa