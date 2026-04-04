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VALLEJOS MEANA, Néstor Rafael,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VALLEJOS MEANA, Néstor Rafael, (Pato), q.e.p.d. - Patty Querol de Vallejos Meana e hijos participan su fallecimiento y acompañan a Mimí, hijos y nietos en este triste momento.
✝ VALLEJOS MEANA, Néstor Rafael, q.e.p.d., falleció el 31-3-2026. - Los integrantes de la comisión delegada, propietarios y personal del Edificio Vanguardia Punta del Este Uruguay acompañan a su esposa, hijos, nietos y demás familiares y lo despiden con gran tristeza.
Aviso publicado en la edición impresa
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