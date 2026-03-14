SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VALSANGIACOMO, Gustavo q.e.p.d. - La junta directiva de la Unión de la Industria Cárnica Argentina, UNICA, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido presidente. Acompaña a su familia en este difícil momento y ruega una oración en su memoria, destacando su incansable labor y compromiso con el sector productivo nacional.

VALSANGIÁCOMO, Gustavo. - El consejo de representantes y los empleados del IPCVA lamentan el fallecimiento de Gustavo Valsangiácomo, presidente de UNICA. Sus años de trabajo como consejero, función que desempeñó con excelencia y compromiso por la carne argentina, serán recordados con enorme gratitud. Acompañamos a su familia en este momento de dolor y rogamos una oración por su descanso.

✝ VALSANGIACOMO, Gustavo, q.e.p.d., falleció el 13-3-2026. - La Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, FIFRA, expresa su profundo pesar por el fallecimiento del Sr. Gustavo Valsangiacomo, quien fuera presidente de la Unión de la Industria Cárnica Argentina, UNICA. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa