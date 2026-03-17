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VALSANGIACOMO, Gustavo,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VALSANGIACOMO, Gustavo, q.e.p.d., falleció el 13-3-2026. - La comisión directiva del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas expresa su profundo pesar por el fallecimiento del señor Gustavo Valsangiacomo, quien fuera presidente de la Unión de Industria Cárnica Argentina, UNICA, y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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