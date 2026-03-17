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VALSANGIACOMO, Gustavo,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VALSANGIACOMO, Gustavo, q.e.p.d., falleció el 13-3-2026. - La comisión directiva del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas expresa su profundo pesar por el fallecimiento del señor Gustavo Valsangiacomo, quien fuera presidente de la Unión de Industria Cárnica Argentina, UNICA, y ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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