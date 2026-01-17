1
VARELA, Carmen,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VARELA, Carmen, q.e.p.d., 16-1-2026. - Juan Ignacio Pearson e hijos, Juanito y Euge, Dolo, Eche y Vivi, María y Ema, Lucre y Luis, y Clari y Guille y nietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones por su alma. Dios y la Virgen Santa de Luján te bendigan. Descansá en paz.
VARELA, Carmen, q.e.p.d. - Malu reza por su alma.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Cómo fue el accidente de Bastián en Pinamar y qué se sabe del estado de su salud
- 3
Tiene 81 años, vende manzanas en la calle y gracias a una movida solidaria pudo hacer una compra en el súper: “Pasamos hambre”
- 4
Horror en Recoleta: encontraron muerta a una madre y su hijo dentro de una habitación de un hotel