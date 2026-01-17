SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VARELA, Carmen, q.e.p.d., 16-1-2026. - Juan Ignacio Pearson e hijos, Juanito y Euge, Dolo, Eche y Vivi, María y Ema, Lucre y Luis, y Clari y Guille y nietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones por su alma. Dios y la Virgen Santa de Luján te bendigan. Descansá en paz.

VARELA, Carmen, q.e.p.d. - Malu reza por su alma.

Avisos fúnebres

