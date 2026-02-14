SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VARELA MEABE, Justo Gonzalo, q.e.p.d., falleció el 12-2-2026. - Su mujer Carmen María; sus hijos Gonzalo y Pabla, Juan Cruz y Vicky y sus nietos Juana, Joaquín, Sara, Simón y Cruz participan con profunda tristeza su fallecimiento y lo despiden con inmenso cariño.

✝ VARELA MEABE, Justo Gonzalo, q.e.p.d., falleció el 12-2-2026. - Florencia y Gerard, Facundo y Nina, Antonio, Antoñito, María, Candelaria, Fran, Indalecio y sobrinos nietos despiden con profundo dolor al querido Puma y ruegan una oración en su memoria.

