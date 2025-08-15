1
VASENA, Lucas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† VASENA, Lucas, q.e.p.d. - Acompañamos y abrazamos con mucho cariño a Tere, Ignacio y familia en este difícil y triste momento. Flia. Maschwitz.
† VASENA, Lucas, q.e.p.d. - José Félix Sarmiento e hijos lo despiden con amor.
† VASENA, Lucas, q.e.p.d. - Diego y Biyibi Uriburu, sus hijos Tomi y Mini, Caro y Patrick, Lalo y Agus, Mariana y Santi y Rafa y Julia y sus nietos con inmensa tristeza abrazan muy fuerte a Tere e Ignacio con el cariño de tantos años. Pedimos oraciones en su memoria. Que descanses en paz querido Lucas.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
La impactante revelación de Julieta Prandi sobre cómo cuidó a sus dos hijos durante el juicio: “Se enteraron antes de ayer”
- 3
Una actriz se suma a los nombres en danza y confirman a Diego Santilli
- 4
El apoyo incondicional de los hijos de Emanuel Ortega a Julieta Prandi tras conocerse la condena de Claudio Contardi