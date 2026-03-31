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VÁZQUEZ, María Esther,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
VÁZQUEZ, María Esther, q.e.p.d., 30-3-2026. - El directorio y personal de Vidt Centro Medico acompañan con sentido afecto a la Dra. María Fernanda Díaz Vázquez en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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