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VÁZQUEZ, María Esther,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VÁZQUEZ, María Esther, q.e.p.d., 30-3-2026. - El directorio y personal de Vidt Centro Medico acompañan con sentido afecto a la Dra. María Fernanda Díaz Vázquez en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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