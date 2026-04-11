SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VECELLIO, Antonio, q.e.p.d., falleció el 9-4-2026. - Sus hijos Nora y Sergio, sus hijos políticos Eduardo y Lisi, sus nietos Antonella y Valentino ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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