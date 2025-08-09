SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† VEGA, Néstor, q.e.p.d., falleció el 7-8-2025. - Eleonora Devoto y Horacio Zapiola Pérez, junto a su hijo Horacio, participan su fallecimiento y acompañan Flavia y Flia. en este triste momento.

