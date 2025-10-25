1
VELASCO, Juan Carlos Arnaldo (Goyo)
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† VELASCO, Juan Carlos Arnaldo (Goyo), falleció el 24-10-2025. - Sus consuegros y amigos de siempre Alberto Maletti y Susana González Battilana, sus hijos Alberto Juan y María Eugenia Rodríguez, Lucas y Milagros Velasco, Magdalena y Fernando Zanel y Francisco y Susana Houston participamos con mucha tristeza su partida y rogamos a Dios por su verdadera paz. Te vamos a extrañar.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Alerta meteorológica por tormentas fuertes para la Ciudad y el conurbano para este viernes 24 de octubre
- 3
La Corte Suprema dejó firme una condena contra el sindicalista Víctor Santa María: le ordenan indemnizar a una trabajadora
- 4
Viaje al interior de la mega reunión de banqueros y algunas de las personas más importantes del mundo