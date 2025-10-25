LA NACION

VELASCO, Juan Carlos Arnaldo (Goyo)

VELASCO, Juan Carlos Arnaldo (Goyo), falleció el 24-10-2025. - Sus consuegros y amigos de siempre Alberto Maletti y Susana González Battilana, sus hijos Alberto Juan y María Eugenia Rodríguez, Lucas y Milagros Velasco, Magdalena y Fernando Zanel y Francisco y Susana Houston participamos con mucha tristeza su partida y rogamos a Dios por su verdadera paz. Te vamos a extrañar.

Aviso publicado en la edición impresa

