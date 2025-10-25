1
VELASCO, Juan Carlos (Goyo)
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† VELASCO, Juan Carlos (Goyo). - Tus cuñados Virginia Razetti, Ricardo y Chauchi Razetti, Juan y Moni Razetti, Martín y Pato Razetti, y todos tus sobrinos te decimos hasta siempre, querido Goyito.
† VELASCO, Juan Carlos (Goyo), q.e.p.d. - Su mujer Raquel; sus hijos Rochi y Santi, Mili y Lucas, Meña y Willy, Pepu y Alma y nietos, Rena, Emi, Ciro, Tomi y Nico lo despedimos con profundo amor y tristeza. El velatorio es hoy, en el Memorial, a las 10.30, con responso a las 12.30.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Alerta meteorológica por tormentas fuertes para la Ciudad y el conurbano para este viernes 24 de octubre
- 3
La Corte Suprema dejó firme una condena contra el sindicalista Víctor Santa María: le ordenan indemnizar a una trabajadora
- 4
Viaje al interior de la mega reunión de banqueros y algunas de las personas más importantes del mundo