SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† VELASCO, Juan Carlos (Goyo). - Tus cuñados Virginia Razetti, Ricardo y Chauchi Razetti, Juan y Moni Razetti, Martín y Pato Razetti, y todos tus sobrinos te decimos hasta siempre, querido Goyito.

† VELASCO, Juan Carlos (Goyo), q.e.p.d. - Su mujer Raquel; sus hijos Rochi y Santi, Mili y Lucas, Meña y Willy, Pepu y Alma y nietos, Rena, Emi, Ciro, Tomi y Nico lo despedimos con profundo amor y tristeza. El velatorio es hoy, en el Memorial, a las 10.30, con responso a las 12.30.

Aviso publicado en la edición impresa