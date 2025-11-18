SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† VELASQUES, Ana Piana de, q.e.p.d. - Martín y Finucha Durand, sus hijos Martín y Sole, Fina y Fede, Nico y Nina, Agus y Teru y Juan y Bárbara despiden a Ana, abrazando a toda la familia.

