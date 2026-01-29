1
VENTUREIRA, Diego
VENTUREIRA, Diego q.e.p.d. - Eduardo Magariños y familia despiden con respeto y acompañan a su familia en este doloroso momento.
VENTUREIRA, Diego. - La familia Galperin despide con profundo dolor a un gran amigo y compañero de toda la vida. ¡Descansa en paz Dieguito! Acompañamos a toda la familia en tan triste momento.
