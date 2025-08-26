SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† VERDINO, Daniel, q.e.p.d. - Agudin J., Barreiro A., Barreiro C., Benegas P., Bensignor E., Bonta P., Daschuta M., Del Piano H., Dell Oro J., Di Nardo O., Di Paola A., Galli P., Gandolfo J., Gasparini G., Golfari M., Gonzalez Taboada G., Gowland P., Lopez Rossi R., Luza D., Macera G., Mouzo C., Oromi F., Pierpaoli A., Seeber J. y Tamborini D., tus colegas y amigos del grupo Mad Men, te recordaremos siempre con admiración y cariño.

VERDINO, Daniel, q.e.p.d. - Marcela Garcia y Richard Pauleau despedimos al querido Daniel, un grande de la publicidad argentina y acompañamos a sus hijos Dani, Machi y Geraldine con afecto.

Aviso publicado en la edición impresa