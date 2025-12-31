1
VERON, Carlos
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† VERON, Carlos, q.e.p.d. - El Consorcio Ayacucho 1075-85-95 participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento.
