SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VERÓN, Carlos Roberto, q.e.p.d., falleció el 25-12-2025. - Su esposa Mora; sus hijos Carlos José y Lucy, Santiago y Sabrina y Morita; sus nietos Martín, Helena y Mateo participan su fallecimiento.

† VERÓN, Carlos Roberto, q.e.p.d., falleció el 25-12-2025. - Sus amigos de CUBA, el grupo de tenis de los miércoles, Carlos Ardanaz, Manuel Alvarado, Roberto Carbonell, Carlos César, Eduardo Lanzilotta, Jorge Garzarón, Ernesto Miranda, Federico España Solá, Roberto Lavín, Alejandro Shaw, Juan Procaccini y Fernando Stankievich acompañan a Mora y familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

