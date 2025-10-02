SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† VIDAL, Adela, nació el 19-11-41; falleció el 1-10-2025. - Claudia, Delfina y Agustina la despedimos con profundo amor, nos queda la alegría de haber compartido su vida y el agradecimiento inmenso por haber tenido la madre y abuela que tuvimos. El sepelio se llevará a cabo hoy, 12.30 hs., en Parque Memorial Pilar.

