LA NACION

VIDAL, Adela

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VIDAL, Adela, nació el 19-11-41; falleció el 1-10-2025. - Claudia, Delfina y Agustina la despedimos con profundo amor, nos queda la alegría de haber compartido su vida y el agradecimiento inmenso por haber tenido la madre y abuela que tuvimos. El sepelio se llevará a cabo hoy, 12.30 hs., en Parque Memorial Pilar.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El empresario investigado por narcotráfico que se convirtió en una sombra para la campaña de Espert
    1

    Quién es Fred Machado, el empresario investigado por narcotráfico que se convirtió en una sombra para la campaña de Espert

  2. Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española
    2

    Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española: “Lo más importante”

  3. Cómo es el “muro antidrones” que planea la UE frente a la amenaza rusa tras las sospechosos incursiones
    3

    Cómo es el “muro antidrones” que planea la UE frente a la amenaza rusa tras las sospechosos incursiones

  4. Comisión de presupuesto: diputadas de izquierda hablaron de un “genocidio en Gaza” y la reunión se levantó con escándalo
    4

    Comisión de Presupuesto: diputadas de izquierda hablaron de un “genocidio en Gaza” y la reunión se levantó con escándalo

Cargando banners ...