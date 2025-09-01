1
VIDELA DE BENSON, María (Marita)
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† VIDELA de BENSON, María (Marita), q.e.p.d. - Rubén y Adriana Asorey (a.) acompañan con todo cariño a Mercedes y sus hermanas en estos momentos.
