VIDELA DE BENSON, María (Marita)
† VIDELA de BENSON, María (Marita). - Sus hermanos Teresa, Mercedes, Inés, Federico y Margarita y sus familias la despedimos con amor y acompañamos a sus hijos María, Damasia y Rafa, Martín y Virginia, Tomás, Diego y Anita y a todos sus nietos.
