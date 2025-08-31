SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† VIDELA de BENSON, María (Marita). - Sus hermanos Teresa, Mercedes, Inés, Federico y Margarita y sus familias la despedimos con amor y acompañamos a sus hijos María, Damasia y Rafa, Martín y Virginia, Tomás, Diego y Anita y a todos sus nietos.

