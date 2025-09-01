SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† VIDELA de BENSON, María. - Marita, amiga tan querida, te despedimos con mucha tristeza. Diego, Luz y sus hijas Dolores, Julieta e Inés.

† VIDELA de BENSON, María, q.e.p.d. - Dimas, Lucila y Victoria Peña agradecen a Dios por su amistad y abrazan a los Benson y Videla con mucho cariño.

