VIDELA DE BENSON, María
† VIDELA de BENSON, María. - Sus amigas: Gloria, Florencia, María, Marisa, Marcela, Martita, Olga, Patricia y Sara te despiden con todo cariño.
† VIDELA de BENSON, Marita, q.e.p.d. - Marita y Víctor Gilson Dupuy, sus hijas y nietas despiden a su querida amiga y abrazan a su familia.
† VIDELA de BENSON, María, q.e.p.d. - Las Bullrich, Eli, Caro, Angie y Sofía junto con Elisa madre despiden a Marita con mucho dolor y abrazan a los Videla, sus amigos queridos de toda la vida.
