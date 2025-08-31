SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† VIDELA ESCALADA de BENSON, María (Marita). - Sus hijos María, Damasia y Rafa del Carril, Martín y Virginia Pisano, Tomás y Jime Rosales y Diego Benson y Anita Rodriguez Egaña y sus nietos Santi, Luchi, Agus y Joaco Vedoya, Euge y Rufo del Carril, Marcos y Oli Benson, Nico, Nachi, Fran y Berna Benson y Silver, Lulu y Pipa Benson despiden a Marita con alegría por todo lo vivido y agradecimiento eterno.

Aviso publicado en la edición impresa