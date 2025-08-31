1
VIDELA ESCALADA DE BENSON, María (Marita)
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† VIDELA ESCALADA de BENSON, María (Marita). - Sus hijos María, Damasia y Rafa del Carril, Martín y Virginia Pisano, Tomás y Jime Rosales y Diego Benson y Anita Rodriguez Egaña y sus nietos Santi, Luchi, Agus y Joaco Vedoya, Euge y Rufo del Carril, Marcos y Oli Benson, Nico, Nachi, Fran y Berna Benson y Silver, Lulu y Pipa Benson despiden a Marita con alegría por todo lo vivido y agradecimiento eterno.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Top 12 de la URBA: SIC dio vuelta el clásico ante CUBA como visitante y dio otro paso hacia la clasificación
- 3
Un nuevo SUV con tracción total llegó al mercado argentino para posicionarse en un segmento competitivo
- 4
Tormenta de Santa Rosa: hay alerta naranja y amarilla por tormenta, lluvia, nevada y viento para este domingo 31 de agosto