1
VIDELA ESCALADA DE BENSON, María
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† VIDELA ESCALADA de BENSON, María. - Con mucho cariño recordamos a Marita y acompañamos a Mary, Santi, Luchi, Agus, Joaco y a toda la familia Benson y Videla con nuestras oraciones. Dorotea Vedoya, hijos y nietos.
† VIDELA ESCALADA de BENSON, María, q.e.p.d. - Los socios y todo el equipo de colaboradores del Estudio Beccar Varela participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su socia consejera, María Benson y familia, en este momento de dolor.
† VIDELA ESCALADA de BENSON, María, q.e.p.d. - Horacio y Lucila Helmrich de Rodriguez Egaña, sus hijos y nietos despiden a Marita y abrazan a Dieguito y a toda su familia con mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Festival de Venecia: Lucrecia Martel presentó Nuestra tierra, sobre el asesinato de Javier Chocobar
- 3
La llamativa imagen de Russo que se volvió viral durante el partido de Boca vs. Aldosivi
- 4
El futuro de la vicepresidenta | Villarruel guarda silencio sobre el caso Spagnuolo, mientras toma distancia de Milei y su gobierno