SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† VIDELA ESCALADA de BENSON, María. - Con mucho cariño recordamos a Marita y acompañamos a Mary, Santi, Luchi, Agus, Joaco y a toda la familia Benson y Videla con nuestras oraciones. Dorotea Vedoya, hijos y nietos.

† VIDELA ESCALADA de BENSON, María, q.e.p.d. - Los socios y todo el equipo de colaboradores del Estudio Beccar Varela participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su socia consejera, María Benson y familia, en este momento de dolor.

† VIDELA ESCALADA de BENSON, María, q.e.p.d. - Horacio y Lucila Helmrich de Rodriguez Egaña, sus hijos y nietos despiden a Marita y abrazan a Dieguito y a toda su familia con mucho cariño.

