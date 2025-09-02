1
VIDELA ESCALADA DE BENSON, María
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† VIDELA ESCALADA de BENSON, María, q.e.p.d. - Sus primos Bullrich Detchessarry despiden a Marita y acompañan a su familia en su tristeza.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Los constitucionalistas advierten que prohibir la difusión de los audios de Karina Milei es un acto de censura y critican al juez que lo ordenó
- 3
Encuestas de la elección en la provincia de Buenos Aires 2025: quién gana en la Tercera Sección, según los sondeos
- 4
Desde expensas más baratas hasta mayor seguridad: las ventajas desconocidas de vivir en un lugar que pocos eligen