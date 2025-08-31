SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† VIDELA ESCALADA de BENSON, María, q.e.p.d. - Sus primos Bullrich Dodero, Luis y Silvina Petazzi, Gloria y Jaime Bouquet Roldán (as.), Pablo y Paula Alchouron (as.), Agustina y Guillermo Naóni despiden a Marita con muchísimo cariño y acompañan a sus hijos y hermanos en este momento.

