1
VIDELA ESCALADA DE BENSON, María
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† VIDELA ESCALADA de BENSON, María, q.e.p.d. - Sus primos Bullrich Dodero, Luis y Silvina Petazzi, Gloria y Jaime Bouquet Roldán (as.), Pablo y Paula Alchouron (as.), Agustina y Guillermo Naóni despiden a Marita con muchísimo cariño y acompañan a sus hijos y hermanos en este momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Top 12 de la URBA: SIC dio vuelta el clásico ante CUBA como visitante y dio otro paso hacia la clasificación
- 3
Un nuevo SUV con tracción total llegó al mercado argentino para posicionarse en un segmento competitivo
- 4
Tormenta de Santa Rosa: hay alerta naranja y amarilla por tormenta, lluvia, nevada y viento para este domingo 31 de agosto